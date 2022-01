Awal Tahun 2022 Bergulir, Yamaha Manjakan Konsumen dengan Pilihan Terbaru XSR 155

BANJARMASINPOST.CO.ID - Memulai awal tahun 2022 ini, Yamaha langsung memanjakan para pencinta motor sport retro khususnya XSR 155 dengan meluncurkan warna dan livery terbarunya yang istimewa.

Kini telah hadir XSR 155 Matte Dark Blue Authentic dan XSR 155 Yamaha World Grand Prix 60th Anniversary livery yang dapat menjadi pilihan konsumen.

XSR 155 Matte Dark Blue Authentic tak hanya menunjukkan eksistensi pengendara saat menyambangi tempat-tempat stylish, tapi juga ketika bepergian ke objek alam untuk menikmati pesonanya.

Hobi petualangan itu cocok bagi mereka yang ingin mengeksplorasi area nature menggunakan motor bergaya klasik modern itu.

Dengan mengangkat konsep Wanderlust Nature untuk menunjang kegemaran ride to nature, XSR 155 Matte Dark Blue Authentic mampu memenuhi hasrat penggunanya menembus setiap sisi keindahan tempat yang natural.

XSR 155 Matte Dark Blue Authentic (Yamaha Indonesia)

Selain itu menambah kebanggaan dengan tampilannya yang bergaya dan merepresentasikan tren gaya hidup terkini.

Sementara itu, XSR 155 Yamaha World Grand Prix 60th Anniversary livery melengkapi line up motor edisi spesial perayaan 60 tahun kiprah Yamaha di ajang balapan Grand Prix dunia.

Sebelumnya Yamaha telah menyematkan livery khusus ini pada MX King 150, All New Aerox 155 Connected ABS, All New R15M Connected ABS dan R25 ABS.

Livery Yamaha World Grand Prix 60th Anniversary terinspirasi dari desain merah putih pada YZR500 (0W48) yang digunakan sang juara Kenny Roberts di Grand Prix 1980 kelas 500 cc.

XSR 155 Matte Dark Blue Authentic (Yamaha Indonesia)

Pada XSR 155, desain itu tampak dari speedblock warna merah di horizontal line dengan stripe hitam pada body motor, lalu sentuhan warna emas pada velg semakin mempertegas ciri khas livery ini.