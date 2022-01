Cara Nonton Live Streaming Timnas Indonesia vs Australia Gratis di Piala Asia Wanita 2022 Live RCTI+

Cara Nonton Live Streaming Timnas Indonesia vs Australia di Piala Asia Wanita 2022 via Live Streaming RCTI + dan Siaran Langsung iNews TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah panduan cara nonton Live Streaming Timnas Indonesia vs Australia di Piala Asia Wanita 2022, Jumat (21/1/2022) via Live Streaming RCTI + dan Siaran Langsung iNews TV.

Siaran Langsung Timnas Indonesia di Piala Asia Wanita dimulai pukul 17.00 WIB via Live Streaming TV Online di RCTI + dan Live Streaming iNews TV.

Cara Nonton Live Streaming Timnas Indonesia vs Australia pada Piala Asia Wanita 2022 bisa diakses via Live Streaming RCTI + dan Siaran Langsung iNews TV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini.

Duel Timnas Indonesia vs Australia di Piala Asia Wanita 2022 dapat diakses via Live Streaming TV Online RCTI + dan Live Streaming iNews TV.

Shalika Aurelia dan kolega boleh dibilang langsung berjumpa lawan tangguh dalam kejuaraan ini, yakni Timnas Australia yang bertengger di peringkat 11 dunia versi FIFA.

Tim berjuluk The Matildas itu telah mencicipi 4 kali final dari 5 edisi Piala Asia terbaru, meski mereka hanya sanggup menyegel 1 gelar dalam kesempatan itu.

Bagi Timnas Indonesia, duel kali ini bukan hanya sekedar menang atau kalah. Tim Garuda Pertiwi juga bisa memanfaatkannya sebagai kesempatan mendapat pengalaman besar di kancah internasional. Mengingat timnas putri sudah absen selama 33 tahun di ajang Piala Asia Wanita.

Jelang laga perdana Grup B, Rudy Eka Priyambada selaku pelatih Garuda Pertiwi mengaku sudah menyiapkan taktik guna meladeni Australia.

"Kami sudah mempelajari cara bermain mereka [Australia]. Kami akan menjalankan taktik bermain seperti biasa. Mereka memiliki banyak pemain hebat, tetapi kami siap bertanding," ujar Rudy.

Di samping itu, Ade Mustikiana Oktafiani selaku kapten Timnas Putri Indonesia juga menegaskan bahwa Garuda Pertiwi bakal berusaha memberikan performa terbaik.