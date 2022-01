LINK Live Streaming Bilbao vs Barcelona di Copa Del Rey Malam Ini via Live Score, Fati & Torres Main

Link Live Streaming Bilbao vs Barcelona di Copa del Rey via Live Streaming Barca TV, Live Streaming TV Online dan Live Score

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Bilbao vs Barcelona di babak 16 besar Copa del Rey, Jumat (21/1/2021) dinihari ini WIB via Live Streaming Barca TV dan Live Score. Aksi Ansu Fari dan Ferran Torres.

Siaran Langsung Copa del Rey babak 16 antara Athletic Bilbao vs Barcelona via Live Streaming TV Online Barca TV ini mulai pukul 03.30 WIB. Pantau juga via Live Score di link yang kami sediakan.

Link Live Streaming Bilbao vs Barcelona bisa diakses via Live Streaming Barca TV. Cek Prediksi Line Up Pemain di artikel ini, Ansu Fati dan Ferran Torres main.

Duel Athletic Bilbao vs Barcelona di babak 16 besar Copa del Rey dapat diakses via Live Streaming TV Online Barca TV dan link Live Score di artikel ini.

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Athletic Bilbao vs Barcelona di Copa Del Rey Malam Ini via Live Score

Baca juga: LIVE Streaming TV Online Arsenal vs Liverpool di Carabao Cup Malam Ini, Salah & Mane Absen

Baca juga: PSG Siap Kecewakan Messi Demi Mbbape di Liga Prancis, Bahas Soal Gaji Termahal

Dua tim juara Copa del Rey terbanyak, yakni Athletic Bilbao dan FC Barcelona akan bertemu di babak 16 besar Piala Raja.

Laga Athletic Bilbao vs Barcelona itu akan dihelat di Stadion San Mames, Kamis (20/1/2022) waktu setempat atau Jumat dini hari WIB.

Duel nanti akan menjadi pertemuan yang ke-22 antara Athletic Bilbao dan Barcelona di Copa del Rey atau dikenal dengan Piala Raja tersebut.

Athletic Bilbao masih kalah rekor pertemuan dari Barcelona di Copa del Rey dengan menorehkan tujuh kemenangan dan di 13 laga.

Sementara, dua pertandingan lainnya berakhir dengan imbang.

Pertandingan Bilbao melawan Barcelona di babak 16 besar Copa del Rey ini sangat menarik.