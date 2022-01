Penampilan Syahrini Sampai Picu Teguran Aisyahrani, Terekam Kala di Singapura Bersama Reino Barack

BANJARMASINPOST.CO.ID - Masih menikmati suasana liburan di Singapura bersama Reino Barack, penampilan Syahrini kembali jadi perhatian hingga picu teguran Aisyahrani.

Memang sejak sebelum dipersunting oleh putra Rosano Barack dan Reiko Barack itu,

Incess sudah dikenal dengan gaya berpakaiannya yang glamour.

Dari ujung kepala hingga ujung kaki, Incess hampir selalu terlihat menggunakan barang - barang mewah dari brand ternama dunia.

Bukan hanya glamour, Incess juga sering kali tampil heboh dengan menggunakan aksesoris dan tatanan rambut yang memicu kontroversi.

Namun sudah selama satu tahun belakangan, Syahrini merubah penampilannya menjadi lebih tertutup dengan menggunakan hijab.

Walau sudah tak lagi tampil seheboh dulu, Incess masih saja mencuri perhatian dengan penampilannya yang semakin elegan menggunakan hijab.

Tak jarang pula istri Reino Barack tersebut tampil totalitas dan tetap stylist menggunakan barang - barang dan koleksi tasnya yang bernilai fantastis.

Seperti yang terlihat lewat unggahan terbaru di akun instagram pribadinya @princessyahrini, Rabu (19/1/2022).

Dalam unggahannya Incess terlihat tampil nyentrik menggunakan blous perpaduan hitam putih dengan tambahan topi, kacamata hitam, dan aksesoris ikat pinggang serta gelang bling - bling sembari menenteng salah satu koleksi tas hermesnya.

"When in doubt, wear black and white," tulis Incess.

