Arti Kecupan Ferry ke Pipi Calon Mertua, Warganet Merinding Lihat Janji Calon Suami Venna Melinda

BANJARMASINPOST.CO.ID - Janji manis pun diucapkan Ferry Irawan calon suami Venna Melinda saat mengecup pipi sang calon mertua

Ferry berjanji akan selalu membahagiakan ketiga perempuan tersayangnya itu di sisa hidupnya,

"Tiga wanita yang akumuliakan dalam sisa hidupku. Mami Nur @nuryattyindra, Mami Ayu @rachmaayumade and the one and only my Mena @vennamelindareal," imbuhnya.

Ya, Ferry Irawan bertemu

Baca juga: Raffi Ahmad Akhirnya Bongkar Habis Rahasia Kaya Raya, Suami Nagita Slavina Ternyata Punya Amalan Ini

Baca juga: Capek Dibandingkan dengan Kepribadian Gading Marten, Wijin Bongkar Penyebab Putus Cinta dengan Gisel

dengan ibunda dari Venna Melinda, tak lupa beri kecupan manis untuk calon mertua, tulis pesan menyentuh.

Ibunda Verrel Bramasta dan Ferry Irawan mantap melangkah ke jenjang pelaminan.

Keduanya dipastikan akan mengikat janji sehidup semati pada Maret mendatang.

Rencananya pernikahan keduanya akan digelar di Bali.

Seperti di TribunStyle.com dengan judul Temui Ibu Venna Melinda, Ferry Irawan Cium Pipi Calon Mertua: Wanita yang Ku Muliakan Disisa Hidupku, sebelum itu, Venna dan Ferry Irawan akan menggelar lamaran terlebih dahulu pada 9 Februari mendatang.

Tak lama lagi jadi pasangan suami istri, Ferry dan Venna Melinda baru-baru ini membagikan momen pertemuan antar dua keluarga.

Baca juga: Perkataan Ayah Rozak ke Ivan Gunawan Bikin Tersipu Malu, Ternyata Kasih Ucapkan Soal Ini

Baca juga: Dicibir di Twitter ke Ashanty Terpapar Covid-19, Ibu Sambung Aurel Hermansyah Curhat Ini ke dr Tirta