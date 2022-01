Diancam Dorna, Pemerintah Indonesia Ambil Langkah Tegas Soal Pembatalan MotoGP 2022 di Mandalika

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas terkait adanya ancaman pembatalan gelaran MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika. Presiden Jokowi hingga Sandiaga Uno bersikap.

CEO Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, sempat menyatakan bahwa pihakya bakal membatalkan pergelaran MotoGP 2022 di negara yang menerapkan kebijakan 14 hari karantina bagi para pelaku perjalanan dari luar negeri.

Ancaman pembatalan itu berlaku bagi setiap negara, termasuk Indonesia yang bakal menggelar ajang balap MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan kalender kejuaraan dunia 2022, MotoGP Indonesia bakal dihelat pada 18-20 Maret atau dua pekan setelah seri pertama di Qatar.

Terkait adanya ancaman pembatalan dari Dorna Sports selaku organisator penyelenggara MotoGP, Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas.

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa tak akan ada perlakuan khusus terhadap pebalap, kru, maupun ofisial yang berpartisipasi dalam pergelaran MotoGP di Sirkuit Mandalalika.

Setiap pelaku perjalanan dari luar negeri, termasuk para peserta MotoGP Indonesia, wajib menjalani travel bubble yang telah dirancang sedemikian rupa guna mencegah penyebaran Covid-19.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno.

"Jadi, kami sudah menyampaikan bahwa the show must go on dengan menyiapkan travel bubble yang merupakan best practice yang selama ini dilakukan terhadap kru dan pebalap pada acara serupa sebelumnya," kata Sandiaga Uno dikutip dari Antara News.

"Semua orang yang datang dari luar negeri akan menjalani pola travel bubble," tutur Sandiaga Uno menegaskan.