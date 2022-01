NOAH Rilis Video Klip Baru Menghapus Jejakmu, Ariel Gandeng Angga Yunanda dan Angga Yunanda

BANJARMASINPOST.CO.ID - Musisi Ariel NOAH kembali merilis video klip baru pada lagu Menghapus Jejakmu. Mantan kekasih Luna Maya menggandeng Angga Yunanda dan Vanesha Prescilla sebagai lakon di video tersebut.

Sebelumnya, lagu Yang Terdalam juga dilakukan hal yang sama, Ariel NOAH membuat video klip baru. Sebagai bintangnya adalah Iqbal Ramadhan.

Selain itu, viral juga lagu Bintang di Surga yang tampil dalam balutan video klip baru. Ketika itu Ariel NOAH menggaet Jefri Nichole dan Anya Geraldine sebagai modelnya.

Ariel NOAH mempromosikannya melalui instagram pada Jumat, 21 Januari 2022.

"Menghapus Jejakmu, Noah Youtube Channel now!! Congratz @ghyan , thank you @anggayunandareal16 and @vaneshaass, " terang Ariel NOAH dalam caption, dikutip Banjarmasinpost.co.id dari IG @arielnoah, Jumat (21/1/2022).

Terlihat postingan tersebut dapat reaksi Gading Marten.

Mantan istri Gisella Anastasia berikan emoji hati untuk ayah Alleia Anata itu.

Lihat tayangan video klip baru lagu 'Menghapus Jejakmu' telah diunggah di kanal YouTube NOAH OFFICIAL pada hari ini.

Baru 2 jam penayangan namun sudah dilihat oleh 600 ribu penonton youtube.

Ya, Menghapus Jejakmu merupakan lagu ikonik dari NOAH yang dipopulerkan Peterpan di tahun 2007.