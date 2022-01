Prediksi & Link Live Streaming Man United vs West Ham Liga Inggris di SCTV & Mola TV

Laga Manchester United Vs West Ham United pada perempat final Piala FA di Stadion Old Trafford, Manchester, Minggu (13/3/2016)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Simak Jadwal Liga Inggris besok malam Sabtu (22,1,2022) yang akan tersaji laga big match antara Man United VS West Ham United.

Big match antara Manchester United dan West Ham bisa disaksikan Siaran langsung SCTV dan juga Live Streaming Mola TV mulai jam 22.00 WIB.

Duel panas Man United vs West Ham yang berlangsung di Old Trafford merupakan lanjutan liga Inggris pekan ke 23. Simak prediksi susunan pemain atau Line up, Cristiano Ronaldo main.

Link Live Streaming Manchester United Vs West Ham ada di sediakan setelah artikel dibawah ini.

Dalam pertandingan yang berpotensi penting untuk harapan empat besar kedua belah pihak.

Manchester United dan West Ham United bersiap untuk pertempuran di Old Trafford dalam pertandingan Liga Premier Sabtu.

Setan Merah menang 3-1 di Brentford pada pertengahan pekan, sementara pasukan David Moyes kalah 3-2 di kandang dari Leeds United.

Ini tidak akan menjadi pertandingan Manchester United tanpa David de Gea dipaksa untuk menyelamatkan timnya pada satu atau dua kesempatan.

Tetapi tim Ralf Rangnick menemukan sentuhan mencetak gol mereka di babak kedua untuk akhirnya mengalahkan Brentford dengan mudah.

Anthony Elanga hanya mencetak gol keduanya di Liga Premier untuk memecah kebuntuan sebelum Mason Greenwood dan Marcus Rashford membuat riak bersih untuk membawa Setan Merah unggul 3-0 pada hari itu.