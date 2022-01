Prediksi Susunan Pemain Southampton vs Man City di Liga Inggris Live SCTV, de Bruyne Main

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Southampton vs Man City di Liga Inggris via Live Streaming Mola TV & Siaran Langsung SCTV. Kevin de Bruyne main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Southampton vs Man City di Liga Inggris, Minggu (23/1/2022) via Live Streaming Mola TV dan tayang via Siaran Langsung SCTV. Kevin de Bruyne main.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Southampton vs Manchester City hanya bisa via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak tayang via Live Streaming SCTV karena free to air saja, mulai pukul 00.30 WIB.

Link Live Streaming Southampton vs Man City bisa diakses via Live Streaming Mola TV namun bisa via Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) Liga Inggris di artikel ini, Kevin de Bruyne starter.

Duel Southampton vs Manchester City di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Manchester City hingga saat ini bisa mempertahankan performa bagus mereka. Pekan lalu The Citizens sukses menundukkan Chelsea 1-0 dalam duel big match.

Hasil tersebut turut menambah 12 deret kemenangan beruntun yang sudah dibukukan City di Liga Inggris. Kevin de Brunye dan kolega saat ini kokoh di puncak klasemen Liga Inggris, dengan koleksi 56 poin dari 22 laga.

The Citizens punya keunggulan 11 poin dari Liverpool di tangga ke-2. Di lain sisi, Southampton gagal memetik poin pada penampilan paling akhir di EPL.

Bertandang ke markas Wolves pekan lalu, The Saints tumbang 3-1. Hasil itu sekaligus memutus rekor positif sebelumnya, yang sempat tak terkalahkan dalam 5 pertandingan terakhir di semua ajang.

Di atas kertas, Southampton jelas berada pada kubu yang tidak diunggulkan saat bersua Man City. Akan tetapi perlu diingat bahwa The Saints sanggup menahan imbang The Citizens tanpa gol, saat putaran pertama Liga Inggris musim ini pada September 2021.

Padahal ketika itu laga juga berlangsung di Stadion Etihad, markas Man City. Dalam duel tersebut skuad asuhan Ralph Hasenhuttl sukses meredam serangan gencar The Citizens.