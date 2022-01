Jadwal Liga 1 Pekan Ke-21 Live Indosiar Ada Persija, Arema FC, Persebaya Ditutup Derby Persib

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini Jadwal Liga 1 Pekan Ke-21 mulai Rabu (26/1/2022) hingga Sabtu (29/1) dan tayang via Siaran Langsung Indosiar, Ochannel serta Live streaming Vidio.com ada laga Persita Vs Persija,

Madura United vs PSIS.

Selain itu ada partai menarik penghuni papan atas Arema FC vs Persipura, Persebaya vs PSS Sleman dan Derby Persib Vs Persikabo 1973. Semua laga bisa diaksea via Live Streaming TV Online OChannel, Vidio.com dan Indosiar.

Beberapa laga big match di Jadwal Liga 1 akan tersaji selain Persita Vs Persija ada Persebaya vs PSS Sleman dan Persib Vs Persikabo 1973namu belum tahu tayang via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar.

Semua pertandingan Liga 1 2021/2022 akan disiarkan di Indosiar, OChannel dan bisa disaksikan secara streaming di Vidio.com.

Laga menarik mempertemukan Derby Persib Bandung Vs Persikabo 1973.

Laga ini juga sebagai laga penutup Pekan 21 Liga 1 2021/2022 yang digelar pada Sabtu (29/1/2022) malam.



Sebelum laga kebugaran para pemain menjadi atensi pelatih Persib Bandung, Robert 'Rene' Alberts.

Robert Alberts berharap, seluruh pemain tetap dalam kondisi fit dan prima sebelum laga menghadapi Persikbao 1973 digelar.

Bukan tanpa alasan, Pangeran Biru harus fokus dalam perebutan gelar juara Liga 1 di sisa kompetisi.

Di mana, Persib tertinggal tiga poin dari sang pemuncak Klasemen Liga 1, Bhayangkara FC.

Tambahan tiga poin di tiap laga menjadi satu hal penting bagi Persib guna bertahan di papan atas klasemen.