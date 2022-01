Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Thailand Piala Asia Wanita 2022, Duel Tim Terluka

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah Jadwal Siaran langsung Timnas Indonesia vs Thailand pada Piala Asia Wanita 2022 hari ini Senin (24/1/2022). Laga via siaran langsung Inews TV.

Jadwal Siaran langsung Piala Asia Wanita 2022 antara Thailand Vs Timnas Indonesia Via Live Inews dan Live Streaming RCTI plus mulai pukul 19.00 WIB di Mumbai Football Arena, India.

Link Live Streaming Piala Asia Wanita 2022 antara Timnas Indonesia vs Thailand bisa juga ditonton di Live Streaming TV Online RCTI plus yang disediakan setelah artikel ini.

Setelah menghadapi Thailand, Timnas Indonesia Vs Filiphina pada Kamis (27/1/2022) nanti.

Timnas putri Indonesia memulai perjuangan di Piala Asia Wanita 2022 dengan melawan Australia pada Jumat malam kemarin.

Namun laga ini cukup menyakitkan bagi Timnas putri Indonesia tergabung dalam grup di Piala Asia Wanita 2022.

Garuda pertiwi tanpa ampun di bantai Australia 18-0 di matchday pertama Grup B Piala Asia Wanita 2022

Chaba Kaew, julukan timnas putri Thailand juga sedang terluka.

Skuad besutan Miyo Okamoto itu diluar dugaan kalah 0-1 dari timnas putri Filipina.

Hasil ini Thailand berada di peringkat ketiga klasemen Piala Asia Wanita 2022 Grup B dengan 0 poin.