Prediksi Susunan Pemain & Link Live Streaming Real Madrid vs Elche di Liga Spanyol Bein Sports

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Real Madrid vs Elche di laga Liga Spanyol, Minggu (23/1/2022) WIB via Live Streaming Bein Sports 1.

Siaran Langsung duel Liga Spanyol antara Real Madrid vs Elche via Live Streaming TV Online bein sports mulai pukul 22.15 WIB.

Link Live Streaming Real Madrid vs Elche bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 1 yang ada di artikel ini. Cek Prediksi Susunan Pemain,

Duel Real Madrid vs Elche di Liga Spanyol dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 1 via Vidio.com yang banjarmasinpost.co.id sediakan.

Baca juga: Hasil & Klasemen Liga Spanyol, Cetak Brace Benzema Sudah Ciptakan 301 Gol, Barcelona Tertahan

Baca juga: Jadwal Siaran Langsung Liga Champion Live SCTV, PSG vs Real Madrid, Inter Milan vs Liverpool, MU?

Real Madrid akan mengincar kemenangan beruntun atas Elche ketika kedua belah pihak bertemu untuk kedua kalinya secara berurutan di Bernabeu akhir pekan ini.

Los Blancos mengalahkan Elche 2-1 di babak 16 besar Copa del Rey pada Kamis malam dan sekarang akan berusaha untuk memperkuat posisi mereka di puncak La Liga ketika keduanya bertemu di liga.

Gonzalo Verdu mengirim Elche unggul pada menit ke-103 pertandingan Copa del Rey hari Kamis di Estadio Manuel Martinez Valero

Tetapi Isco menyamakan skor lima menit kemudian sebelum Eden Hazard membuat gol kemenangan untuk mengirim tim asuhan Carlo Ancelotti ke perempat final. sebuah kompetisi.

Los Blancos kini telah memenangkan masing-masing dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, termasuk kemenangan 2-0 atas Athletic Bilbao di final Piala Super Spanyol akhir pekan lalu.

Sementara pertandingan liga terakhir mereka pada 8 Januari berakhir dengan kemenangan kandang 4-1 atas Valencia.