Semakin Sporty dan Elegan, XMAX Punya Tampilan Warna Baru

BANJARMASINPOST.CO.ID – Menjawab kebutuhan mobilitas dan karakter para pencinta skutik premium yang beragam, Yamaha menyajikan line up skutik Maxi Yamaha yang lengkap, mulai dari TMAX-DX 500cc, XMAX 250cc, All New NMAX 155 Connected ABS, All New Aerox 155 Connected ABS, hingga Lexi 125cc.

Seluruh produk tersebut, juga terus disempurnakan baik diri sisi teknologi, performa mesin, hingga desain dan tampilan warnanya, sehingga dapat terus update terhadap perkembangan gaya hidup dari penggunanya.

Merespons perkembangan gaya hidup para pecinta skutik premium di tanah air yang gemar menunjukan eksistensi diri mereka melalui gaya berkendara yang lebih elegan dan sporty, PT Yamaha Indonesia Motor Mfg. (PT YIMM) meluncurkan warna dan grafis baru untuk XMAX 250, yaitu Matte Green serta Metallic Red pada Selasa, 18 Januari 2022.

Kehadiran kedua warna baru tersebut, akan menemani varian warna Maxi Signature Black yang telah lebih dulu hadir dan tersedia di dealer resmi Yamaha.

Sehingga semakin memperkaya pilihan konsumen dalam menentukan warna favorit XMAX 250 yang selaras dengan karakter dan identitas diri mereka.

Matte Green (Yamaha Indonesia)

“Sebagai upaya menjawab kebutuhan gaya hidup para pecinta skutik premium di Indonesia, Yamaha terus melakukan inovasi produk tidak hanya dari segi fitur teknologi, desain, dan performa mesin, namun juga melalui kehadiran warna-warna spesial yang kerap menjadi trend setter di industri sepeda motor nasional, seperti Maxi Signature Black dan Prestige Silver. Kali ini Yamaha pun kembali ingin memperkenalkan inovasi warna baru melalui keluarga skutik Maxi Yamaha, yaitu Matte Green dan Metallic Red. Kami optimis kedua warna ini akan mendapatkan sambutan yang positif di tengah masyarakat karena dapat meningkatkan kebanggaan saat berkendara,” terang Antonius Widiantoro, Manager Public Relation, YRA & Community PT Yamaha Indonesia Motor Mfg.

Pada varian Matte Green yang merupakan inovasi warna spesial terbaru dari Yamaha, kesan premium dan fashionable yang dimiliki XMAX 250 semakin dipertegas melalui kombinasi warna hijau doff dan hitam yang tersemat pada body motor.

Kombinasi kedua warna tersebut dapat dijumpai mulai dari fender bagian depan, hingga body cover di sisi kanan dan kiri bagian depan serta belakang.

Untuk mendukung gaya berkendara yang lebih elegan, penyematan stripping dan desain grafis juga ditiadakan pada varian warna ini.

Hasilnya, siluet lekukan body dapat terekspos secara lebih maksimal melalui pengaplikasian warna matte yang lebih luas.