Tak Live SCTV, LINK Live Streaming Manchester United Vs West Ham di Liga Inggris Malam Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah prediksi susunan pemain di Jadwal Liga Inggris malam ini Sabtu (22,1,2022) Big match berebut zona Liga Champions antara Manchester United Vs West Ham United.

Duel Man United Vs West Ham di Jadwal Liga Inggris malam ini tak Siaran langsung SCTV namu bisa nonton online Live Streaming Mola TV mulai jam 22.00 WIB.

Duel sengit berebut berebut zona Liga Champions Liga Inggris pekan ke 23 Manchester United vs West Ham di gelar di Old Trafford. Simak prediksi susunan pemain atau Line up, Cristiano Ronaldo main.

Tak Live SCTV ini Link Live Streaming Manchester United Vs West Ham yang disediakan setelah artikel dibawah ini.

Manchester United akan menjamu rival West Ham United di Old Trafford Sabtu malam ini dalam konteks perebutan empat besar Liga Premier.

Manchester United saat ini dalam tiga pertandingan tak terkalahkan di semua kompetisi, terakhir mengalahkan Brentford 3-1 di Liga Premier awal pekan ini.

Hasil itu membuat tim asuhan Ralf Rangnick hanya terpaut dua poin dari lawan mereka yang akan datang, yang menempati posisi keempat dalam tabel sambil memiliki satu pertandingan di tangan juga.

Sebuah kemenangan akan mengirim Setan Merah ke tempat keempat setidaknya sampai hari Minggu ketika orang-orang seperti Arsenal dan Tottenham akan beraksi.

West Ham United menyaksikan empat pertandingan tak terkalahkan mereka di semua kompetisi terhenti akhir pekan lalu ketika mereka kalah 2-3 dari Leeds United di kandang dalam pertemuan yang mendebarkan.

Dengan tim-tim di bawah mereka semakin dekat, pasukan David Moyes akan membutuhkan kemenangan untuk menjaga posisi mereka di depan dalam pertempuran empat besar.