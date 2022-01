Cari Keberadaan Stefan William, Ini Nasib Anak Celine Evangelista Imbas Perceraian Orangtuanya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kini tinggal bersama Celine Evangelista, Eadred Koa Lewis Miguel mulai pertanyakan keberadaan Stefan William seusai kedua orangtuanya resmi bercerai.

Setelah 5 tahun menjalani biduk rumah tangga, pasangan selebritis Stefan William dan Celine Evangelista memutuskan untuk resmi bercerai pada pertengahan tahun 2021 silam.

Padahal dari pernikahan tersebut keduanya telah dianugerahi 2 orang putra dan jauh dari pemberitaan negatif.

Seusai bercerai, hak asuh ke-4 anak pun diberikan kepada Celine Evangelista selaku seorang ibu.

Berbeda dengan sang mantan istri yang semakin populer, Stefan justru memutuskan untuk pindah ke Bali menyusul kekasih barunya Ria Andrews.

Sudah berbulan- bulan tak bertemu, dilansir melalui unggahan story yang dibagikan Celine Evangelista di akun instagram pribadinya, Minggu (23/1/22) Eadred Koa Lewis Miguel putra bungsu keduanya tampak mulai mempertanyakan keberadaan Stefan William.

Dalam video tersebut Koa yang asik bermain tiba - tiba saja mendatangi Celine untuk meminta dipertemukan dengan sang ayah.

"What Koa? What do you want to go?" tanya Celine.

"Daddy," jawab Koa polos.

Tak bisa mengabulkan permintaan sang putra lantaran keberadaan Stefan William yang sedang di Bali, Celine pun berdalih bahwa kini sang ayah sedang sibuk syuting.