Jadwal Liga Italia Siaran Langsung RCTI Hari Ini, AC Milan vs Juventus, Empoli vs AS Roma di Bein

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Italia Serie A 2021/22 pekan ke-23 yang berlangsung hari ini Minggu (23/1/2022) via Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming Bein Sports 2. Ada Napoli vs Salernitana dan AC Milan vs Juventus.

Sebanyak 6 pertandingan Liga Italia hari ini berlangsung Mingggu malam hingga Senin dinihari akan ditayangkan via Live Streaming RCTI Plus maupun Live Streaming TV Online RCTI Plus.

Duel Big Match AC Milan vs Juventus di Liga Italia pekan 23 akan tayang via Siaran Langsung RCTI. Sementara Cagliari vs Fiorentina, Napoli vs Salernitana, Torino vs Sassuolo, Spezia vs Sampdoria dan Empoli vs AS Roma

laga bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2.

Sementara seluruh pertandingan bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan beberapa via Live Streaming RCTI plus.

Serie A menampilkan pertandingan besar antara dua tim terbesar Italia akhir pekan ini saat Juventus menghadapi AC Milan pada hari Minggu. Kedua tim memiliki pemain yang mengesankan di barisan mereka dan ingin memenangkan pertandingan ini.

AC Milan berada di posisi kedua klasemen sementara Serie A dan tertinggal dari Inter Milan dalam perburuan gelar. Rossoneri menderita kekalahan mengejutkan 2-1 melawan Spezia akhir pekan lalu dan harus bangkit kembali di pertandingan ini.

Juventus, di sisi lain, berada di tempat kelima dalam tabel liga saat ini dan telah meningkat setelah awal yang lambat untuk kampanye mereka.

Bianconeri dengan mudah melewati Sampdoria di pertandingan sebelumnya dan akan percaya diri menjelang pertandingan ini.

Juventus memiliki catatan sejarah yang baik melawan AC Milan dan telah memenangkan 92 dari 236 pertandingan yang dimainkan antara kedua tim.

AC Milan telah meraih 68 kemenangan melawan Juventus dan harus memangkas defisit pada hari Minggu.