Jadwal Liga Spanyol Live Streaming Bein Sports 1 Hari Ini Real Madrid vs Elche & Alaves vs Barcelona

Gelandang Deportivo Alaves Enzo Fernandez (kiri) bersaing dengan penyerang Barcelona Argentina Lionel Messi selama pertandingan sepak bola liga Spanyol Deportivo Alaves vs FC Barcelona di stadion Mendizorroza di Vitoria pada 26 Agustus 2017. Ander GILLENEA / AFP

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Jadwal Liga Spanyol atau La Liga pekan ke-20 yang berlangsung hari ini Minggu (23/1/2022) via Live Streaming Bein Sports 1. Ada Real Madrid vs Elche dan Deportivo Alaves vs Barcelona.

Ada lima pertandingan Liga Spanyol hari ini berlangsung Mingggu malam hingga Senin dinihari akan ditayangkan via Live Streaming TV Online Bein Sports 1.

Duel Real Madrid vs Elche di Liga Spanyol pekan 20 akan digelar jam 22.15 WIB tayang via Live Streaming Bein Sports 1. Sementara Deportivo Alaves vs Barcelona dinihari mulai jam 03.00 WIB.

Sementara seluruh pertandingan bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Bein Sports 1 saja.

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain & Link Live Streaming Real Madrid vs Elche di Liga Spanyol Bein Sports

Baca juga: Fakta Chelsea Ikut Antre Striker Barcelona di Bursa Transfer, Ousmane Dembele Perang Dingin

Real Madrid menjamu Elche di Santiago Bernabeu dalam lanjutan La Liga Minggu.

Ini akan menjadi pertandingan kedua mereka dalam empat hari saat kedua tim memainkan pertandingan Copa del Rey yang intens di Alicante pada hari Kamis.

Los Blancos memenangkan pertandingan dengan skor 2-1 di perpanjangan waktu setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol di waktu normal.

Kartu merah untuk Marcelo pada menit ke-102 dengan cepat diikuti oleh gol dari tim tuan rumah saat Los Franjoverdes memimpin secara mengejutkan melalui Gonzalo Verdu.

Namun, di 15 menit kedua, pasukan Carlo Ancelotti membalas melalui Isco dan Eden Hazard untuk mengamankan kemenangan comeback yang mengesankan.

Pere Milla kemudian diusir keluar lapangan untuk tuan rumah pada waktu tambahan.