LIVE Streaming TV Online Chelsea vs Tottenham di Liga Inggris Jam 23.30 WIB, Siaran Langsung SCTV

Chelsea akan bertujuan untuk bangkit kembali ke jalur kemenangan ketika mereka menghadapi rival London Tottenham Hotspur di Liga Premier akhir pekan ini.

Saingan London Chelsea dan Tottenham Hotspur akan saling berhadapan di Stamford Bridge dalam pertandingan Liga Premier akhir pekan ini di Stamford Bridge pada Minggu malam.

Dari berada di puncak klasemen pada awal Desember, Chelsea dengan cepat tersingkir dari perebutan gelar karena mereka berada di tempat ketiga, 12 poin di bawah pemimpin Manchester City yang juga memiliki satu pertandingan di tangan.

The Blues tanpa kemenangan dalam empat pertandingan liga sebelumnya, terakhir ditahan imbang 1-1 oleh Brighton & Hove Albion.

Thomas Tuchel menyalahkan jadwal pertandingan yang menumpuk sebagai alasan penurunan performa tim baru-baru ini.

Tapi klaim itu tidak menahan air mengingat kekuatan bangku dan kualitas opsi yang dia miliki.