LIVE Streaming TV Online Palace vs Liverpool di Liga Inggris Jam 21.00 WIB, Tak Siaran Langsung SCTV

Link Live Streaming Palace vs Liverpool via Live Streaming TV Online & Live Streaming Mola TV tak Siaran Langsung SCTV. Mo Salah Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Palace vs Liverpool di Liga Inggris, Minggu (23/1/2022) via Live Streaming Mola TV dan tak tayang via Siaran Langsung SCTV. Mo Salah main.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Crystal Palace vs Liverpool hanya bisa via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak tayang via Live Streaming SCTV karena free to air saja, mulai pukul 21.00 WIB.

Link Live Streaming Palace vs Liverpool bisa diakses via Live Streaming Mola TV namun tak bisa via Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) Liga Inggris di artikel ini, Mo Salah starter.

Duel Crystal Palace vs Liverpool di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Baca juga: LIVE RCTI +! Line Up & Live Streaming PSG vs Reims di Jadwal Liga Prancis Malam Ini, Messi Main

Baca juga: Jadwal Timnas Indonesia vs Thailand di Piala Asia Wanita 2022, Live RCTI + & Siaran Langsung INewsTV

Baca juga: Jadwal Siaran & Jam Tayang Liga 1 Pekan Ini Live Indosiar, Arema, Persebaya, Persib & Persija Main

Liverpool memiliki kepercayaan diri tinggi setelah menang atas Brentford 3-0 di Liga Inggris, dan Arsenal 0-2 di Carabao Cup meskipun tidak diperkuat oleh Sadio Mane dan Mohamed Salah. Karenanya, menghadapi Crystal Palace di pekan ke-23 Liverpool diprediksi mampu meraih kemenangan dan mendekati perolehan poin Manchester City di posisi teratas Liga Inggris 2021/2022.

Liverpool saat ini memiliki 45 poin dari 21 pertandingan dan tertinggal 11 poin dari Manchester City yang berada di puncak klasemen Liga Inggris 2021/2022.

Liverpool yang lebih diunggulkan untuk memenangi pertandingan melawan Crystal Palace, bakal mengandalkan Diogo Jota, yang memiliki peran penting dalam 2 kemenangan terakhir The Reds.

Hal tersebut diakui oleh pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, tetapi juga menyebut hasil yang didapat merupakan kerja keras tim.

Pelatih asal Jerman itu menyebut Jota harus didukung oleh rekan-rekannya agar bisa menampilkan permainan terbaiknya.

"Diogo Jota merupakan pemain yang luar biasa, dan dia sangat membantu tim, terutama karena dia adalah seorang striker, tetapi pemain lain juga memiliki kontribusi," kata Jurgen Klopp, dikutip dari situs web resmi Liverpool.