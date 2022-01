Seisi Rumah Baim Wong dan Paula Panik, Perbuatan Kiano pada Kenzo yang Jejali Lemon Jadi Pemicunya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kini sudah memiliki seorang adik, aksi jahil Kiano Tiger Wong saat jejali lemon pada Kenzo Eldrago Wong buat seisi rumah Baim Wong dan Paula Verhoeven panik.

Sudah berusia 2 tahun,memang ada-ada saja aksi menggemaskan Kiano Tiger Wong yang tak jarang membuat seisi rumahnya justru merasa panik.

Ini seperti yang terlihat kala Kiano sedang asik bermain bersama Kenzo lalu terekam lewat video yang diunggah di kanal youtube Baim Paula. Sabtu (22/1/2022).

Memegangi potongan buah lemon di tangannya, tiba - tiba saja Kiano langsung menjejali Kenzo yang terbaring di stroller miliknya.

Tak mampu melawan aksi sang kakak, Kenzo pun langsung melahap sari buah lemon yang begitu asam di bibirnya.

Sontak aksi putra sulung Baim Wong tersebut pun langsung memicu kepanikan para pegawai Baim dan Paula yang sedang bermain bersama dirinya.

"Aduh kakak dede jangan dikasih itu," ucap suster Kiano.

"Kakak no kakak no no," sahut para pegawai yang lain.

Melihat kondisi sang adik yang tampak keasaman, Kiano justru tertawa manis.

"Kena ade kena," tutur Kiano.

