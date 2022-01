Jadwal Liga Inggris Pekan 24, Live SCTV & Mola Ada Burnley Vs Man United, Liverpool & Man City Main

Jadwal Liga Inggris pekan 24 akan dimulai dua pekan lagi tepatnya mulai Rabu 9 Pebruari 2022. Pekan ke 24 via Siaran Langsung SCTV Live Streaming Mola TV. Paul Pogba (kanan) merayakan gol pembuka selama pertandingan sepak bola Liga Inggris Premier League antara Burnley vs Manchester United di Turf Moor di Burnley, Inggris barat laut pada 12 Januari 2021.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris pekan 24 akan dimulai dua pekan lagi tepatnya mulai Rabu 9 Pebruari 2022. Pekan ke 24tetap tayang via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Mola TV. Ada Burnley Vs Manchester United, Manchester City Vs Brentford dan Liverpool Vs Leicester City serta laga lainnya.

Jadwal Liga Inggris untuk pekan ini diliburkan selama dua pekan dan matchday ke 24 baru akan memuat agenda 9 pertandingan yang semuanya bisa diakses via Live Streaming TV Online Mola TV dan sebagian Live SCTV.

Duel Burnley Vs Manchester United, Manchester City Vs Brentford dan Liverpool Vs Leicester City

di Jadwal Liga Inggris pekan ini bisa diakses via Live Streaming Mola TV, namun sampai saat ini belum ada konfirmasi laga mana yang tayang via Siaran Langsung SCTV.

Puncak klasemen Liga Inggris masih ditempati Manchester City disusul Liverpool dan dibayangi Chelsea serta Manchester United yang baru saja berhasil naik ke peringkat keempat.

Libur panjang liga Inggris dimanfaatkans ejumlah pemain untuk berlibur.

Utamanya adalah para pemain klub Manchester United.

Tujuan favorit para pemain setan merah memanfaatrkan waktu jeda tanpa ada pertandingan pekan ini adalah Dubai Uni Emerat Arab (UEA).

Dilansir The Sun penutup dari pertandingan Liga Premier akhir pekan ini melihat para pemain memulai liburan musim dingin dua minggu.

Tetapi beberapa pemain yang terlibat pada hari Sabtu telah pergi untuk menikmati matahari pertengahan musim, termasuk kapten Manchester United Harry Maguire dan rekan setimnya Marcus Rashford.

Penerbangan pukul 20.40 dari Manchester ke Dubai pada Sabtu malam dipenuhi oleh beberapa bintang terbesar Prem yang ingin segera pergi ke iklim yang lebih hangat.