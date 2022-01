Jadwal Siaran Langsung Liga 1 di Indosiar, Persita Vs Persija, Persib Persebaya & Arema Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 1 Rabu (26/1/2022) lusa yang bisa bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar, Live Streaming OChannel dan Live Streaming TV Online Vidio. Ada Persita Vs Persija, Madura United vs PSIS, Arema FC vs Persipura, Persebaya vs PSS dan Persib vs Persikabo 1973.

Ada satu Lima laga yang tayang via Siaran Langsung Indosiar yakni Persita Vs Persija, Madura United vs PSIS, Arema FC vs Persipura, Persebaya vs PSS dan Persib vs Persikabo 1973. Sementara laga lainnya di Liga 1 akan disiarkan secara langsung Ochannel dan via Live Streaming Vidio.

Pada Jadwal Liga 1 2021 siaran langsung Indosiar diawali laga Persita Tangerang vs Persija Jakarta mulai jam 20.30 WIB.

Disusul laga lainnya yang Persik Vs Bhayangkara FC live via vidio dan Barito Putera vs PSM Makassar siaran langsung OChannel. Jadwal Siaran langsung liga 1 selengkapnya setelah artikel ini.

Pada laga Persita Tangerang Vs Persija Jakarta merupakan lanjutan pekan ke-21 Liga 1 2021.

Persija Jakarta memiliki beberapa keunggulan atas Persita Tengarang, baik itu dari segi kedalaman skuad maupun head to head kedua tim.

Persija Jakarta memiliki team value sebesar Rp 79,69 miliar, sedangkan Persita senilai Rp 75,18 miliar.

Skuad Persija Jakarta di putaran kedua diisi oleh beberapa pemain ternama yang kualitasnya tak perlu diragukan lagi.

Beberapa pemain tersebut diantaranya adalah Marko Simic, Andritany Ardhiyasa, Otavio Dutra, Ahmad Bustomi hingga Makan Konate.

Persija Jakarta unggul telak secara head to head atas Pendekar Cisadane.