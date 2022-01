Jadwal Timnas Indonesia Vs Malaysia, Myanmar & Laos di Piala AFF U-23 Live SCTV & Streaming Vidio

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Piala AFF U-23 2022 yang tayang via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming TV Online Vidio.com. Pada grup B Piala AFF U-23 2022 Timnas Indonesia U-23 akan bertemu Myanmar, Laos, hingga Malaysia.

Grup B ada laga Timnas Indonesia vs timnas U-23 Laos akan menjadi laga pembuka kemudian Timnas Indonesia Vs Myanmar terakhir Timnas Indonesia vs bertemu timnas Malaysia.

Siaran Langsung Timnas Indonesia mulai digelar pada 15 Pebruari. Garuda Muda masih harus berjuang lagi sampai matchday terakhir Grup B Piala AFF U-23 2022 untuk meraih tiket semifinal. Laga ini bisa diakses via Live Streaming TV Online Vidio dan Live SCTV.

Disiarkan secara langsung dari SCTV, jadwal timnas Indonesia dalam mengarungi di Piala AFF U-23 2022 ada setelah artikel ini.

Baca juga: Shin Tae-yong Buka-bukan Soal PR Terbesar Timnas Indonesia Vs Timor Leste Jelang Piala AFF U23 2022

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Thailand di Piala Asia Wanita, Live RCTI + & iNews TV

Dua laga awal Timnas Indonesia akan digelar Prince Stadium, Phnom Penh.

Duel pamungkas melawan Malaysia baru akan di gelar di Morodok Techo National Stadium.

Dilansir BolaSport.com Timnas Indonesia bakal bertarung dalam ajang Piala AFF U-23 2022 yang dihelat di Kamboja.

Pada Piala AFF U-23 2022, timnas Indonesia tergabung dalam grup B.

Kontestan-kontestan yang akan menjadi lawan timnas Indonesia di grup B Piala AFF U-23 2022 yakni Myanmar, Laos, hingga Malaysia.

Timnas Laos bakal menjadi lawan pertama timnas Indonsia di Piala AFF U-23 2022.