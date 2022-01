Pencabulan di Kalsel - Ayah Nodai Anak Kandung di Tabalong, Polisi Sebut Peristiwa Berlangsung Lama

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG-Keberhasilan mengungkap kasus dugaan persetubuhan terhadap anak kandung dibeberkan Polres Tabalong dalam konferensi pers, Senin (24/1/2022).

Berlangsung di halaman depan Mapores Tabalong, penyampaian pengungkapan kasus dengan korban masih berusia 15 tahun ini disampaikan langsung Kapolrea Tabalong AKBP Riza Muttaqin.

Dalam konferensi pers ini selain diperlihatkan sejumlah barang bukti, turut dihadirkan pelaku yang merupakan ayah kandung dari korban.

Disampaikan kapolres, kasus ini terungkap dari adanya Laporan Polisi Nomor LP/B/13/I/2022/SPKT.Satreskrim/PolresTabalong/Polda Kalsel, tanggal 17 Januari 2022.

Dari laporan itulah, pelaku YD (49), warga Tabalong yang merupakan ayah kandung dari korban berhasil diamankan Selasa (18/1/2022) dinihari, di kediamannya di kecamatan Kelua, Tabalong.

"Cukup lama peristiwa itu terjadi sampai akhirnya ada keberanian dari pihak keluarga untuk melaporkan kepada kami melalui polsek kemudian kepada Polres Tabalong," ujar kapolres.

Adapun barang bukti yang disita petugas dalam kasus ini berupa 1 buah kasur, 1 buah bantal, 1 lembar kaos daster lengan pendek motif kartun, 1 lembar celana dalam dan 1 buah buku nikah pelaku.

Saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagau tersangka dan sudah ditahan di Rutan Polres Tabalong untuk menjalani proses hukum.

Sedangkan pasal yang dikenakan, tersangka diduga telah melakukan tindak pidana memaksa melakukan persetubuhan terhadap orang di lingkup rumah tangga atau persetubuhan anak di bawah umur.

Ini sebagaimana dimaksud Pasal 46 UU RI No 23 tahun 2004 tentang pengahapusan

KDRT atau pasal 81 ayat 1 UU RI No 17 tahun 2017 tentang perubahan enetapan PP No 1 perubahan UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 lima tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling banyak Rp 5 miliar. (banjarmasinpost.co.id/dony usman)