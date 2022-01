Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Usai Mengalami Perubahan, Persita Vs Persija, Persebaya & Persib Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Siaran Langsung Liga 1 mulai Rabu (26/1/2022) besok yang bisa bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar, Live Streaming OChannel dan Live Streaming TV Online Vidio. Ada Persita Vs Persija, Madura United vs PSIS, Arema FC vs Persipura, Persebaya vs PSS dan Persib vs Persikabo 1973.

Sempat ada perubahan jadwal berikut lima laga yang tayang via Siaran Langsung Indosiar yakni Persita Vs Persija, Madura United vs PSIS, Arema FC vs Persipura, Persebaya vs PSS dan Persib vs Persikabo 1973. Sementara laga lainnya di Liga 1 akan disiarkan secara langsung Ochannel dan via Live Streaming Vidio.

Pada Jadwal Liga 1 2021 siaran langsung Indosiar diawali laga Persita Tangerang vs Persija Jakarta Rabu besok mulai jam 20.30 WIB. Disusul Jumat laga lainnya yang Persik Vs Bhayangkara FC live via vidio dan Barito Putera vs PSM Makassar siaran langsung OChannel.

Jadwal Siaran langsung liga 1 selengkapnya setelah mengalami perubahan ada di artikel ini.

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Madura United Vs PSIS di Liga 1 Live Indosiar & Vidio

Baca juga: Siaran Langsung Persita Vs Persija di Liga 1 di Indosiar, Konate, Rico & Simic Starter

Akhir pekan akan tersaji pertandingan Persib Bandung melawan Tira Persikabo pada pekan ke-21 pada lanjutan Seri ke-4 di Bali.

Pertandingan Persib Bandung vs Tira Persikabo akan berlangsung pada Sabtu 29 Januari 2022, pukul 20.45 WIB di Stadion I Gusti Ngurah Rai.

Dalam pertandingan tersebut Persib Bandung mengincar juara Liga diakhir musim, sementara Tira Persikabo mengincar posisi di papan atas klasemen Liga 1.

Secara head to head, Persib Bandung di atas kertas bisa menumbangkan Persikabo 1973.

Sementara sisanya, Persib Bandung 5 kali imbang dan sekali kalah dari Persikabo 1973.

Kekalahan Persib Bandung dari Persikabo dengan skor 1-2 itu terjadi pada gelaran Piala Presiden pada 2 Maret 2019.