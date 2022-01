Live SCTV & Vidio, Jadwal Liga Champions Babak 16 Ada Atletico Madrid vs Man United, PSG Vs Madrid

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Champions babak 16 yang digelar mulai Rabu (16/2/2022) nanti. Ada Inter Milan vs Liverpool, PSG vs Real Madrid dan Atletico Madrid vs Manchester United via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming TV Online.

Babak 16 besar di Jadwal Liga Champion Live SCTV dan Live Streaming Champions TV di Vidio.com nanti tersaji laga Inter Milan vs Liverpool, PSG vs Real Madrid dan Atletico Madrid vs Manchester United.

Laga PSG vs Real Madrid serta Inter Milan vs Liverpool merupakan bigmatch tim bertabur bintang terjadi pada laga namun hingga kini belum diketahui laga mana saja akan Siaran Langsung SCTV.

Selain pertandingan itu, ada laga-laga menarik Liga Champions babak 16 besar lainnya lain seperti Sporting CP vs Manchester City, Chelsea vs Lille, Benfica vs Ajax Amsterdam dan banyak lainnya yang kemungkinan tidak tayang di SCTV tapi bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Vidio.com ( Live Streaming Champions TV).

Dua laga besar mempertemukan PSG Vs Real madrid.

Dilansir BolaSport.com Real Madrid sebenarnya tidak ingin menghadapi Paris Saint-Germain (PSG) pada babak 16 besar Liga Champions 2021-2022.

Babak 16 besar Liga Champions akan segera digelar pada pertengahan Februari 2022.

Sejumlah laga seru akan tersaji, salah satunya adalah duel Real Madrid versus PSG.

Laga tersebut bisa dibilang menjadi pertandingan paling ketat karena keduanya sama-sama diperkuat banyak pemain bintang.

Tak hanya itu, Real Madrid dan PSG menjadi dua tim yang difavoritkan mampu menjuarai Liga Champions musim ini.