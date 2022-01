Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Madura United Vs PSIS di Liga 1 Live Indosiar & Vidio

Para pemain PSIS Semarang (biru) saat berjibaku dengan pemain lawan di laga lanjutan Liga 1 antara PSIS Vs Arema FC

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi susunan pemain dan Live Streaming Madura United Vs PSIS di Liga 1 2021/2022, Jumat (28/1/2022) via Siaran langsung Indosiar dan Live Streaming TV Online Vidio.

Jadwal Liga 1 antara Madura United Vs PSIS Semarang akan digelar mulai pukul 18.15 WIB Live Indosiar. Simak Prediksi susunan pemain atau Line up, Chevaughn Walsh Vs Beto Goncalves.

Duel Madura United Vs PSIS merupakan lanjutan pekan ke-21 Liga 1 2021 yang bisa disaksikan Live Indosiar dan nonton online Live Streaming Vidio.com.

Disadur bolaSport.com Kiper PSIS Semarang, Joko Ribowo mengaku antusias jelang menghadapi mantan timnya, Madura United.

PSIS dijadwalkan bentrok kontra Madura United pada laga pekan ke-21 Liga 1 2021-2022.

Sebagai pemain profesioanal, Jokri sapaan akrabnya siap bekerja keras membantu PSIS mengalahkan Madura United.

Diakui Jokri, mantan klubnya tersebut patut diwaspadai mengingat Madura United melakukan gebrakan besar di jendela transfer paruh musim.

"Madura United tim yang bagus, dengan materi pemain luar biasa, materi bertabur bintang," ujarnya dikutip dari Tribun Jateng.

Joko Ribowo meyakini Madura United sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin mempelajar kekurangan mereka di laga awal putara kedua Liga 1.