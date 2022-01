BERLANGSUNG! Persita vs Persija di Liga 1, Riko Absen, Rio Fahmi & Asvaldo Starter Simak Sarting XI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang berlangsung Live Streaming Persita vs Persija di Liga 1 via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar, Rabu (26/1/2022) malam ini. Makan Konate, Marko Simic dan OSvaldo Hay starter.

Siaran Langsung Liga 1 2021 laga antara Persita Tangerang vs Persija Jakarta via Live Streaming TV Online Vidio.com & Indosiar pukul 20.30 WIB dan saat ini sudah kickoff.

Link Live Streaming Persita vs Persija ini bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar yang disediakan setelah artikel ini.

Pantau juga melalui handphone hasil langsung via live score.





Baik Persita maupun Persija sama-sama berburu kemenangan untuk bisa mengatrol posisi masing-masing di tangga klasemen.

Sebagaimana misal Persita yang saat ini masih bercokol pada urutan kesepuluh.

Tim asuhan Widodo Cahyono Putro kembali menelan kekalahan setelah sempat menghentikan tren buruk dengan meraih tiga poin pada pekan 19.

Pendekar Cisadane kecolongan pada akhir laga dimana mereka harus kebobolan dua gol saat meladeni permainan Bali United.

Kekalahan tersebut membuat Persita telah kalah sebanyak sembilan kali dalam mengarungi musim ini.

Catatan kekalahan tersebut tentu harus diperbaiki Persita agar peringkat mereka semakin naik di klasemen.