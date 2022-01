Live Indosiar! Prediksi Susunan Pemain Persita vs Persija di Liga 1 Hari Ini, Simic & Konate Main

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Persita vs Persija di Liga 1 2021 via Siaran Langsung Indosiar & Live Streaming Indosiar. Mario Simic dan Makan Konate main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Persita vs Persija via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar, Rabu (26/1/2022). Marko Simic dan Makan Konate main.

Persija saat ini tertahan di papan tengah klasemen sementara Liga 1 2021/2022.

Andritany Ardhiyasa dan kawan-kawan hanya mampu mengoleksi 29 poin dari 20 laga yang dimainkan, membuat mereka hanya menempati urutan 8 di tabel klasemen.

Di sisi lain, Persija juga sedang dibuntuti oleh Persita yang duduk 2 tingkat di bawahnya, peringkat 10, dengan selisih hanya 4 angka.

Untuk itu, Pendekar Cisadane bakal berupaya memetik poin penuh di laga nanti demi bisa memangkas defisit poin tersebut.

Persita ingin menjadikan laga nanti sebagai ajang pembalasan setelah pada pekan sebelumnya mereka tunduk 2 gol tanpa balas dari Bali United.

Jean Mbarga dan Muhammad Rahmat membawa mimpi buruk bagi pasukan Pendeka Cisadane di laga terakhir sebelum jeda kompetisi, Senin (17/1).