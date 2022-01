 Dishub dan Satlantas Polres Tanbu Gelar Razia Odol, Banyak Truk Over Dimensi Terjaring

Razia Odol di Tanbu banyak truk over dimensi terjaring, Kamis (27/1/2022).

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN - Puluhan pengendara hingga kendaraan angkutan diberhentikan petugas gabungan Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Polres Tanahbumbu di Jalan Nasional Desa Beringin Kecamatan Kusan Hilir, Kamis (27/1/2022).

Razia penertiban itu menindaklanjuti rapat bersama dengan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk penegakan Pergub No 3 Tahun 2012.

Operasi tim gabungan ini mulai dilaksanakan sekitar pukul 09.30 wita. Sejumlah, kendaraan angkutan pun mendapati surat tilang karena over dimensi atau over loading.

Misalnya saja, Sukirman, supir pembawa truk PS yang sudah dimodif membawa tandon air dari Banjarmasin hingga Serongga ini terpaksa ditindak petugas.

Truk angkutannya itu dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan truk sehingga petugas menindak. Bahkan terlihat jelas ada sambungan bagian belakangnya bahkan spionnya pun sudah ditambah panjangnya.

Sukirman saat ditanyai kenapa truknya seperti itu, mengakui tidak tahu karena dirinya hanya menyupir dan mengantarkan barang saja.

"Sudah sekitar satu tahun menyupirkan ini, jadi apakah itu modif atau bukan, saya tidak tahu persis. Tetapi ini tiang kaca spionnya memang sudah ditambah, " katanya.

Tidak hanya dirinya, sejumlah pengendara juga ditindak bagi mereka yang over dimensi hingga pengendara roda dua oleh Satlantas Polres Tanahbumbu.

Plt Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanahbumbu, A Marlan, mengatakan penerbitan yang dilaksanakan tim gabungan adalah tindak lanjut rapat di banjarmasin beberapa waktu lalu.

Ini tindak lanjut perda Kalsel No 3 tahun 2012 tentang angkutan Over Dimensi Over Loading (Odol). Mereka yang melebihi ketentuan akan ditindak langsung oleh tim gabungan berupa tilang.

Saat operasi berlangsung, ada sejumlah kendaraan yang ditilang dan banyak yang Over Dimensi dan harus ditindak lanjuti.

"Kita lihat banyak sekali yang melebihi kapasitas. Bahkan ada yang panjangnya bertambah, spion truk panjangnya ditambah. Ini tidak standar dan maksud kami gunakan sesuai standar jangan dilebih-lebihkan, " Katanya.

Operasi gabungan ini akan terus berlanjut ditempat berbeda. Dan berharap kedepannya nanti Pemkab Tanbu miliki jembatan timbang sendiri agar memudahkan dalam penindakan. (Banjarmasinpost.co.id/man hidayat)