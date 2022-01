Jadwal Siaran Liga 1 Pekan Ini, Arema FC vs Persipura, Persebaya vs PSS Sleman & Persib vs Persikabo

Jadwal Liga 1 via Siaran Langsung Indosiar & Live Streaming Indosiar, Arema FC vs Persipura, Persebaya vs PSS Sleman, Persib Bandung vs Persikabo

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 1 2021 pekan ke-21 dan tayang via Live Streaming Indosiar dan Siaran Langsung Indosiar. Ada laga Persebaya Surabaya vs PSS Sleman, Persib Bandung vs Persikabo, Madura United vs PSIS Semarang.

Beberapa pertandingan menarik akan tersaji di pekan ke-21 kali ini. Termasuk laga Barito Putera vs PSM Makassar dan Arema FC vs Persipura yang bisa diakses via Live Streaming TV Online Indosiar dan OChannel.

Siaran langsung jadwal Liga 1 Pekan ke-21 akan dibuka dengan pertandingan antara Persiraja Banda Aceh menghadapi Persela Lamongan dan tayang via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar. Sementara laga Persebaya Surabaya vs PSS Sleman, Persib Bandung vs Persikabo, Madura United vs PSIS Semarang digelar setelahnya.

Semua pertandingan BRI Liga 1 2021 disiarkan langsung di Indosiar dan OChannel serta bisa diakses secara streaming melalui Vidio.com.

Baca juga: Line Up & Live Streaming Indosiar Timnas Indonesia vs Timor Leste FIFA Matchday Hari Ini, Irja Main

Baca juga: Mo Salah Bawa Timnas Mesir Lolos, Ini Daftar 8 Tim di Perempatfinal Piala Afrika 2021

Baca juga: Bursa Transfer Liga Italia - Gelandang AC Milan Franck Kessie Resmi ke Barcelona?

Baca juga: Jadwal UFC 274 Ada Charles Oliveira vs Justin Gaethje, Conor McGregor Gagal Rebut Sabuk Kelas Ringan

Pemuncak klasemen, Bhayangkara FC akan berhadapan dengan tim asal Jawa Timur, Persik Kediri.

Sedangkan Arema FC berhadapan dengan tim Mutiara Hitam, Persipura Jayapura.

Bali United, akan menghadapi Borneo FC, dan setelahnya, Persebaya Surabaya akan menghadapi PSS Sleman.

Di laga penutup, Persib Bandung akan melakoni derby Jawa Timur kala menghadapi Persikabo 1973.

Jadwal Liga 1 2021 pekan ke-21 Terbaru

Rabu (26/1/2022)