Lihat Saat Arsy Hermansyah Latihan Vokal, Suara Anak Ashanty dan Anang Hermansyah Bikin Merinding

BANJARMASINPOST.CO.ID- Suara anak pasangan Anang Hermansyah dan Ashanty, sukses membuat merinding warganet.

Arsy Hermansyah siap menjadi diva masa depan Indonesia, video latihan vokal panen pujian.

Setelah kepulangan dari Turki dan usai sembuh dari Covid-19, Ashanty kembali memposting kegiatannya di media sosial Instagram pribadi, @ashanty_ash.

Di postingan terbarunya, Ashanty mengunggah sebuah video yang menampilkan putrinya, Arsy Addara Musicia Nurhermansyah sedang latihan vokal.

Dalam video tersebut dengan semangat Arsy menyanyikan lagu 'Let It Go.'

Untuk memperjelas postingannya, Ashanty menyebut Arsy sudah dua bulan absen latihan vokal.

"Setelah 2 bulan ngga latihan, akhirnya latian vocal lagi buat perform di tv feb nanti.

Ditunggu yahhh," dikutip dari Instagram @ashanty_ash, Rabu 26 Januari 2022.

Meski baru latihan kembali, suara Arsy mendapat pujian dari netizen.

Netizen menilai suara Arsy semakin bagus dan matang bahkan berhasil membuat merinding.