Persiapan Marc Marquez Jelang Tes Pramusim di Jadwal MotoGP 2022, Live Sirkuit Mandalika di Trans 7

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming MotoGP 2022 seri perdana Moto2, Moto3 dan MotoGP 2022 yang disiarkan langsung via Live Streaming MNC Sports 2 serta Live Streaming Trans 7 di www.trans7.co.id untuk Race pada 6 Maret 2021 mendatang. Marc Marquez beraksi jelang tes pramusim.

Jelang Tes Pramusim MotoGP 2022, Marc Marquez berlatih dengan motor baru di Sirkuit Aragon.

Pebalap Repsol Honda, Marc Marquez, kembali berlatih di lintasan aspal menjelang tes pramusim MotoGP 2022.

Marc Marquez kali ini berlatih menggunakan motor CBR600RR di Sirkuit MotorLand Aragon, Spanyol, pada Kamis (20/1/2022) waktu setempat.

Ini adalah kali ketiga Marc Marquez berlatih di sirkuit dalam dua pekan terakhir.

Sebelumnya, Marc Marquez sudah tampak berlatih menggunakan motorkros pada Kamis (13/1/2022) waktu setempat.

Tiga hari berselang, Marquez juga terlihat di Sirkuit Portimao, Portugal, menggeber motor replika MotoGP miliknya, RC213V-S.