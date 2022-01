Prediksi Susunan Pemain Chile vs Argentina di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Live Mola TV, Messi Absen

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Chile vs Argentina di putaran Piala Dunia 2022 Zona Conmebol via Live Streaming Mola TV. Lionel Messi absen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Chile vs Argentina di putaran Piala Dunia 2022 Zona Conmebol, Jumat (28/1/2022) via Live Streaming Mola TV dan tak via Live Streaming Net TV. Lionel Messi absen.

Siaran Langsung Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol antara Chile vs Argentina via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Net TV pukul 07.15 WIB.

Link Live Streaming Chile vs Argentina bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan bukan via Live Streaming Net TV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di Kualifikasi Piala Dunia 2022 di artikel ini, Lionel Messi tidak masuk skuad.

Duel Chile vs Argentina di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak pasti via Net TV.

Baca juga: Prediksi & Link Streaming Ekuador vs Brasil di Putaran Piala Dunia 2022 Live Mola TV, Gabriel Main

Baca juga: LINK Indosiar! Live Streaming Timnas Indonesia vs Timor Leste FIFA Matchday, Egy & Elkan Absen

Baca juga: Inter Milan vs AC Milan di Liga Italia Serie A, Rossoneri Berharap Tuah Ibrahimovic & Kessie

Hasil imbang 0-0 ketika berjumpa Brasil di pertandingan terakhir Kualifikasi Zona CONMEBOL, sudah cukup bagi Argentina untuk memastikan tiket lolos putaran final Piala Dunia 2022.

La Albiceleste saat ini duduk di peringkat kedua dengan raihan 29 poin, terpaut 6 angka dari Brasil di pucuk tabel klasemen Zona CONMEBOL. Jumlah tersebut sudah tidak mungkin bisa disalip oleh Peru, yang saat ini duduk di tempat ke-5 dengan 17 poin.

Di kubu seberang, Chile masih berupaya naik ke papan atas klasemen demi bisa merebut 1 tiket Piala Dunia 2022. Saat ini, La Roja masih tertahan di posisi 6 klasemen sementara dengan mengantongi 16 poin. Untuk itu, mereka wajib menang dalam laga melawan Argentina besok lusa.

Performa Argentina hingga saat ini terbilang cukup konsisten. La Albiceleste merupakan tim kedua setelah Brasil yang belum terkalahkan sepanjang kompetisi Kualifikasi Piala Dunia 2022 (8 kali menang dan 5 kali imbang).

Di samping itu, pelatih Argentina Lionel Scaloni layak berbangga diri melihat performa barisan pertahanan timnya. Sejauh ini, gawang mereka baru jebol 6 kali, paling sedikit kedua setelah Brasil (4 kemasukan).

Menariknya lagi, selama babak kualifikasi periode akhir tahun 2021, November-Desember, La Albiceleste mampu menorehkan catatan clean sheet di masing-masing 6 pertandingan yang dijalani.