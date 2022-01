Prediksi Susunan Pemain Persik vs Bhayangkara FC di Liga 1 2021, Ezechiel Ndouassel Main

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Persik vs Bhayangkara di Liga 1 2021 via Siaran Langsung Indosiar & Live Streaming Indosiar. Ezechiel Ndouassel main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Persik vs Bhayangkara FC di Liga 1 via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar, Jumat (28/1/2022). Ezechiel Ndouassel main.

Siaran Langsung Liga 1 2021 laga antara Persik Kediri vs Bhayangkara FC via Live Streaming TV Online Vidio.com & Indosiar pukul 15.15 WIB.

Link Live Streaming Persik vs Bhayangkara FC ini bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar karena free to air. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Ezechiel Ndouassel main.

Duel Persik Kediri vs Bhayangkara FC di Liga 1 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com.

Bhayangkara FC baru saja mendapatkan suntikan moral setelah sukses menundukkan Persebaya dengan skor tipis 2-1 pada pekan kemarin.

Kemenangan itu membuat The Guardian kembali menempati posisi puncak di klasemen Liga 1 2021-2022, menggeser Arema FC.

Dengan mengantongi 43 poin, The Guardian kini unggul 2 angka atas Singo Edan. Skuad arahan Paul Munster pun diprediksi akan berusaha kembali menambah pundi-pundi poin mereka saat berjumpa Persik di Liga 1 pekan ini.

Sebaliknya, kubu Persik masih berkutat di papan bawah klasemen Liga 1 terbaru.

Tim berjuluk Macan Putih duduk di peringkat 14 berkat perolehan 19 poin dari 20 laga. Jika kembali gagal memetik poin penuh di laga nanti, Persik berisiko tergeser oleh Persipura yang saat ini hanya berjarak 1 angka dari mereka.

Hingga memasuki pekan 21, produktivitas gol Bhayangkara FC di Liga 1 2021-2022 belum terlalu tinggi. Melakoni 20 laga, The Guardian baru mencetak 27 gol pada musim ini.