UPDATE Covid-19 Kalsel: Positif Naik Jadi 16 Kasus, Suspek 26 Orang

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Update covid-19 Kalsel. Hingga kini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan masih memberlakukan Work From Home (WFH) dan Work From Official (WFO).

Menurut juru bicara Tim Satgas Covid-19 Kalsel, HM Muslim, Kamis (27/1/2022), pemberlakuan tersebut disesuaikan dengan kebijakan instansi masing-masing.

"Kondisinya saat ini mayoritas daerah kita berada di level I, tapi masih ada yang di level II," ujarnya.

Sementara itu, kasus Covid-19 di Kalsel terus meningkat. Berdasarkan data Dinkes Kalsel ada 16 orang yang positif.

Para pasien itu dari Kota Banjarmasin sebanyak 10 orang, Kabupaten Banjar ada 2 orang, Kabupaten Barito Kuala (Batola) ada 1 orang dan Kabupaten Tapin 2 orang. Sedangkan untuk pasien sembuh dan meninggal tak ada penambahan.

Dengan itu, total kasus positif Covid-19 Kalsel dari awal pandemi sampai hari ini menjadi 70.026 orang, sembuh ada 67.571 orang, dirawat 63 orang, meninggal 2.392 jiwa dan suspek 26 orang.

Angka serangan tetap di 1.621 angka kematian tetap di 3,42. Sementara itu, dalam tujuh hari terakhir kasus positif meningkat 341,7 persen, kasus aktif meningkat 425 persen.

Untuk zona PPKM level berdasarkan info grafis, 10 dari 13 daerah di Kalsel kini berstatus PPKM Level 1 ditandai dengan zona hijau.

Sepuluh daerah ini, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong.

Sisanya, yaitu Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin dan Kabupaten Batola berstatus PPKM Level 2 ditandai dengan zona kuning.

