Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona CONMEBOL Live Mola TV, Argentina vs Kolombia, Brasil Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona CONMEBOL kembali akan digelar Sabtu (29/1/2022) hingga Rabu (2/1). Laga tayang Live Streaming Mola TV. Ada Argentina vs Kolombia, Brasil vs Paraguay dan Uruguay vs Venezuela.

Siaran Langsung Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona CONMEBOL dibuka dengan pertandingan Kolombia vs Peru dan Venezuela vs Bolivia ini erupakan laga terakhir di pekan 15. pekan 16 Sabtu pagi WIB di buka laga Bolivia Chile

yang bisa diakses via Live Streaming TV Online Mola tv.

Laga Argentina vs Kolombia, Brasil vs Paraguay dan Uruguay vs Venezuela di Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona CONMEBOL ketiganya itu bisa ditonton via Live Streaming Mola TV pada Sabtu.

Link Siaran Langsung Argentina vs Kolombia, Brasil vs Paraguay dan Uruguay vs Venezuela yang bisa diakses via Live Streaming Mola TV akan di mulai pukul 06.00 WIB.

Sebelumnya di pekan ke 15, Brasil semakin memantapkan diri berada di puncak kalsemen meski hanya meraih hasilnya berakhir 1-1 atas Ekuador.

Pertandingan menampilkan tujuh kartu kuning, dua kartu merah, dua kartu merah lainnya yang dibatalkan setelah peninjauan video, dan dua penalti Ekuador yang juga dihapus saat peninjauan.

Hasil imbang membuat Brasil untuk tetap tak terkalahkan di puncak klasemen kualifikasi Amerika Selatan.

Sementara Ekuador memanfaatkan poin berharga lainnya saat berusaha meraih tiket otomatis ketiga ke Piala Dunia Qatar 2022.

Di laga ini kiper Liverpool 2 kali selamat dari kartu merah, timnas Brasil nyaris kena comeback saat melawan timnas Ekuador.

Casemiro membawa Brasil unggul lebih dulu saat mereka mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka.