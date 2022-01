Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Hari ini di Indosiar, Ada Arema & PSIS, Esok Persib & Persebaya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini jadwal Siaran langsung Liga 1 2021 hari ini jUMAT (28/1/2022) dan bisa ditonton via Siaran Langsung Indosiar dan Ochannel serta Live Streaming TV Online Vidio. Ada laga

Persik Kediri vs Bhayangkara FC, Madura United vs PSIS Semarang, Barito Putera vs PSM Makassar dan

Arema FC vs Persipura Jayapura.

Jadwal Siaran Langsung Liga 1 hari ini antara Madura United vs PSIS dan Arema FC vs Persipura bisa disaksikan Live Indosiar mulai pukul 18.15 WIB dan 20.45 WIB.

Siaran langsung Liga 1 lainnya laga Barito Putera vs PSM Live Ochannel jam 20.00 WIB dan Persik vs Bhayangkara FC

yang hanya bisa nonton online via Live Streaming TV Online Vidio.com.

Sementara untuk laga Sabtu ada Bali United vs Borneo FC, Persebaya Surabaya vs PSS Sleman dan Persib Bandung vs Persikabo 1973. Tiga laga ini rencananya Siaran langsung indosiar.





Ladwal Liga 1 hari ini salah satunya menyajikan laga seru Madura United Vs PSIS Semarang di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Jumat (28/1/2022) malam.

Pelatih Madura United, Fabio Araujo Lefundes cukup optimistis menatap laga pekan 21 Liga 1 2021 ini timnya bisa meraih kemenangan.

Persiapan matang memanfaatkan jeda internasional selama sepakan disebut pelatih asal Brasil itu menjadi salah satu faktor utama.

"Kami persiapan bagus, setelah lawan PS Sleman kami punya waktu cukup untuk persiapan," ungkap Fabio, Kamis (27/1/2022).

"Kami sudah siap untuk hadapi apapun yang terjadi dengan semua pemain yang kami punya. Kami punya keyakinan kami bisa main bagus dan kami bisa meraih tiga poin," tambahnya.

Kemenangan pada laga ini akan menebus kegagalan timnya yang empat laga terakhir puasa kemenangan meski sejatinya ia menilai tim sudah bermain bagus, termasuk di laga terakhir hadapi PS Sleman yang unggul jumlah pemain sejak pertengahan babak pertama tapi harus mengakhiri laga dengan hasil imbang.