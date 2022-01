Jasa Kirim Barang Lewat KGXpress, Sehari Sampai Hanya Rp 7 ribu per kilogramnya

BANJARMASINBPOST, BANJARMASIN - Pengiriman barang yang masuk dan lewat pengiriman jasa antar KG Express, selama ini ternyata lebih didominasi oleh antar barang dalam kota di Kalsel.

Tiga tujuan paling banyak untuk antar barang, yakni Banjarmasin, Banjarbaru dan Kabupaten Banjar.

Front Office KGXPress Banjarmasin, Dewi Setianingsih, Jumat (28/1/2022) menjelaskan untuk pengiriman Banjarmasin, Banjarbaru dan Kabupaten Banjar itu paling sering adalah makanan, baju dan frozen Food.

"Dalam sehari ada sekitar 50 pengiriman. Dan Untuk tarif sekitar Rp 7000 per kilogram nya. Nama programnya adalah one Day one service," kata dia.

Namun, sambung Dewi, juga ada tarif promo Rp 13 ribu untuk pengiriman Rp 5 kilogram.

"Dan itu barang bisa diterima di hari yang sama," kata Dewi.

Bagiamana untuk barang yang dikirim ke luar Kalsel? Menurut Dewi paling banyak dipaketin lewat KGX adalah dengan tujuan Jakarta.

Kedua yakni dengan tujuan Kaltim Balikpapan dan Samarinda. Kemudian ketiga yakni tujuan Kalteng.

"Untuk luar daerah tarif biaya yakni dari Rp 20 ribu sampai Rp 25.000 untuk service reguler (tiga hari sampai)," jelasnya.

Untuk barang yang dikirim paling sering keluar Kalsel yakni dokumen kantor, pakaian, sovenir baju dan sejenisnya. (Banjarmasinpost /Nurholis Huda)