LINK Streaming TV Online Barito Putera vs PSM Liga 1 Malam Ini Tak Live Indosiar, Bruno Matos Main

Link Live Streaming Barito Putera vs PSM di Liga 1 2021 via Live Streaming OChannel, Live Streaming TV Online & Siaran Langsung OChannel. Bruno Matos main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Barito Putera vs PSM di Liga 1 2021, Jumat (28/1/2022) tak tayang via Siaran Langsung Indosiar ataupun Live Streaming Indosiar tapi bisa diakses via Live Streaming OChannel. Bruno Matos dan Wiljan Pluim main.

Siaran Langsung Liga 1 2021 laga Barito Putera vs PSM Makassar via Siaran Langsung OChannel dan Live Streaming TV Online Vidio.com pukul 20.00 WIB.

Link Live Streaming Barito Putera vs PSM ini tak bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar karena free to air namun via Live Streaming OChannel. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Wiljan Pluim dan Bruno Matos main.

Duel Barito Putera vs PSM Makassar di Liga 1 2021 dapat diakses via Siaran Langsung OChannel dan Live Streaming TV Online Vidio.com dan tidak di Indosiar.

Barito Putera yang kini masih berjuang di zona degradasi, bakal berupaya sebisa mungkin memetik 3 poin atas PSM yang masih bermasalah soal konsistensi permainan.

Peluang Laskar Antasari meraih poin memang cukup besar, terlebih mereka memiliki rekor pertemuan yang bagus atas Pasukan Ramang.

Saat ini Barito masih menduduki peringkat 17 klasemen Liga 1 2021/2022, dengan koleksi 16 poin dari 20 laga.

Jika sanggup memetik kemenangan atas PSM, maka Barito berpotensi naik tingkat hingga tangga ke-15.

PSM Makssar di lain pihak juga membutuhkan tambahan 3 poin, untuk memperbaiki posisi di tabel. Mereka duduk di posisi 11, dengan 24 poin dari 20 laga.

Posisi tim asuhan Joop Gall terbilang masih riskan, lantaran hanya berselisih 7 poin saja dari zona merah.