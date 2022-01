Muncul Penyaing King Kobra Garaga Milik Panji Petualang, Lihat Penampakan Ular Asal Kalimantan Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Seekor ular kobra bernama Widhi temuan di Provinsi Kalimantan Selatan belakangan ini tengah ramai disorot. Viral, king kobra berkulit keemasan tersebut menjadi penyaing King Kobra Garaga, ular milik Panji Petualang.

King Kobra Widhi menjadi salah satu ular terbesar di Kalimantan dan Indonesia.

Sebelum itu, King Kobra Garaga milik pawang ular Panji Petualang sudah lebih dulu viral.

Garaga merupakan ular yang ditemukan Panji Petualang di daerah perbatasan Sumedang, Subang, dan Majalengka.

Panjang Garaga sendiri saat ini menurut Panji sudah mencapai lebih dari lima meter.

Bahkan bentuk tubuh sang ular itu sempat didietkan karena naik drastis. Tubuh King Cobra Garaga sudah seberat 18 sampai 22 kilogram.

Kini muncul penyaing Garaga yaitu kobra dari Kalimantan yang dinamai Widhi.

Seorang pawang ular menunjukkan penampakan King Kobra Widhi. Dapat disimak video tayangan youtube Manda Petualang berjudul 'THE EVENT OF THE GIANT GOLDEN KING KOBRA SNAKE IN KALIMANTAN'S COMPETITOR GARAGA | CORA |SNAKE' unggahan pada Kamis (27/1/2022).

"King cobra dari Kalimantan bernama widhi.. dengan panjang ular kurang dari 5 meter.. dan berat 15 kg.. ular king cobra ini adalah salah satu ular terbesar di Kalimantan dan Indonesia, " terang pemilik kanal YouTube Manda Petualang dalam kolom keterangan unggahannya, dikutip Banjarmasinpost.co.id pada Jumat (28/1/2022).

Ular berukuran 5 meter dan berat 15 kilogram tersebut tak kalah menawan dari Garaga.