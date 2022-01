SESAAT LAGI Link Indosiar! Live Streaming TV Online Arema FC vs Persipura di Liga 1, Fortes Main

Sesaat Lagi Live Streaming Arema vs Persipura Liga 1 2021 via Siaran Langsung Indosiar, Live Streaming TV Online & Live Streaming Indosiar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sesaat Lagi Live Streaming Arema vs Persipura Jayapura di Liga 1 via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar, Jumat (28/1/2022). Carlos Fortes main.

Siaran Langsung Liga 1 2021 laga antara Arema FC vs Persipura Jayapura via Live Streaming TV Online Vidio.com & Indosiar pukul 20.45 WIB dan sesaat lagi akan sedang berlangsung.

Link Live Streaming Arema vs Persipura Jayapura ini bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar karena free to air. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Carlos Fortes main.

Duel Arema FC vs Persipura Jayapura di Liga 1 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com.

Tim Singo Edan baru saja melorot ke posisi runner-up setelah ditahan PSIS Semarang 0-0 pada laga terbaru.

Dengan tambahan 1 poin, Arema kini mengoleksi 41 poin, terpaut 2 angka dari Bhayangkara FC di puncak klasemen.

Di sisi lain, Persipura mulai menunjukkan peningkatan performa semenjak kembali dilatih Angel Alfredo Vera.

Skuad Mutiara Hitam keluar dari zona degradasi dan kini menempati peringkat 15 dengan 18 poin.

Dalam 5 laga terbaru, Ferinando Pahabol dan rekan-rekan tak tersentuh kekalahan. Namun, pada kesempatan itu, Persipura baru mengumpulkan 2 kemenangan. Adapun 3 laga sisanya berakhir imbang.

Jika bisa menang atas Arema, Persipura dipastikan naik satu strip ke posisi 14 menggusur Persik Kediri.