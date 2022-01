Sudah Siap Anda Kendarai, Yamaha All New R15 Connected Bikin Kamu Tampil Macho dan Trendi

Yamaha All New R15 Connected.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Agar tampil macho dan trendi, satu lagi motor sport unggulan Yamaha yang bisa Anda miliki. Apalagi kalau bukan Yamaha All New R15 Connected.

R-DNA design merupakan salah satu keunggulan All New R15 Connected yang ditawarkan kepada konsumen.

Desainnya generasi terbaru R-series dengan R-DNA dan memaduka line up Yamaha berkapasitas besar.

Edy Sunardi, General Manager Service PT Surya Timur Sakti Jatim (STSJ), menjelaskan, tampilan baru terlihat dari M-Shaped Intake Duct yang merupakan saluran udara berbentuk M diadopsi dari gaya YZR-M1.

"Pada bagian itu terdapat satu lampu utama dengan proyektor LED dan ditambah twin eyes LED position light, terinspirasi dari YZF-R1 dan YZF R7 yang makin menguatkan visualisasi gagah serta agresifnya motor ini," jelasnya saat konferensi pers di Hotel TreePark Banjarmasin, Jumat (28/1/2022).

Sisi eksterior lainnya yang menghadirkan aura big bike look adalah full digital speedometer yamg dirancamg dengan konsep smart cockpit design terinspirasi dari YZF-R1.

Desain racing look lainnya terlihat dari kehadiran triple clamp bergaya YZR-M1. Fitur ini berfungsi memberikan keseimbangan kekuatan dan kekakuan sehingga meningkatkan handling pada motor.

Selain itu penggunaan jok dengan cover motif karbon yang membuat pengendara kian merasa spesial. Kebanggan pun didapatkan dengan adanya simbol 3D emblem logi R15M di tangki dan fork caps biru berlogo R15M.

Body motor dirancang memiliki fairing aerodinamis untuk menunjang posisi berkendar yang sporty racing.

All New R15M Connected-ABS terdiri pilihan warna Icon Performance dan Yamaha World Grand Prix 60th Anniversary livery. Sedangkan All New R15 Connected memiliki warna icon blue dan tech black.

All New R15M Connected-ABS dipasarkan dengan harga Rp45.630.000 OTR Kalsel dan All New R15 Connected seharga Rp41.030.00 OTR Kalsel.

All New R15M Connected-ABS edisi terbatas Yamaha World Grand Prix 60th Anniversary livery dibanderol Rp46.230.000 OTR Kalsel. (banjarmasin post.co.id/salmah saurin)