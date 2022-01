Jadwal Siaran Langsung Indosiar Liga 1 Malam Ini Persebaya vs PSS & Persib Bandung vs Persikabo

Jadwal Liga 1 2021 hari ini via Siaran Langsung Indosiar & Live Streaming Indosiar, Persebaya vs PSS Sleman dan Persib Bandung vs Persikabo

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 1 2021 pekan ke-21 dan tayang via Live Streaming Indosiar dan Siaran Langsung Indosiar. Ada laga Persebaya vs PSS Sleman, Persib Bandung vs Persikabo, Madura United vs PSIS Semarang.

Beberapa pertandingan menarik akan tersaji di pekan ke-21 kali ini. Termasuk laga Barito Putera vs PSM Makassar dan Arema FC vs Persipura yang bisa diakses via Live Streaming TV Online Indosiar dan OChannel.

Siaran langsung jadwal Liga 1 Pekan ke-21 akan dibuka dengan pertandingan antara Persiraja Banda Aceh menghadapi Persela Lamongan dan tayang via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar. Sementara laga Persebaya Surabaya vs PSS Sleman, Persib Bandung vs Persikabo, Madura United vs PSIS Semarang digelar setelahnya.

Semua pertandingan BRI Liga 1 2021 disiarkan langsung di Indosiar dan OChannel serta bisa diakses secara streaming melalui Vidio.com.

Pemuncak klasemen, Bhayangkara FC akan berhadapan dengan tim asal Jawa Timur, Persik Kediri.

Sedangkan Arema FC berhadapan dengan tim Mutiara Hitam, Persipura Jayapura.

Bali United, akan menghadapi Borneo FC, dan setelahnya, Persebaya Surabaya akan menghadapi PSS Sleman.

Di laga penutup, Persib Bandung akan melakoni derby Jawa Timur kala menghadapi Persikabo 1973.

Para pemain Persebaya Surabaya merayakan gol saat laga Persebaya Vs PSM di Liga 1. (Liga Indonesia baru)

Jadwal Liga 1 2021 pekan ke-21 Terbaru

Rabu (26/1/2022)