Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Hari Ini di Indosiar Ada Persib Vs Persikabo & Persebaya VS PSS

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini jadwal Siaran langsung Liga 1 hari ini Sabtu (29/1/2022) dan bisa ditonton via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming TV Online Vidio. Pekan 21 2021/2022 ada laga Bali United vs Borneo FC, Persebaya Surabaya vs PSS Sleman dan Persib Bandung vs Persikabo 1973.

Jadwal Liga 1 hari ini antara Bali Vs Borneo FC, Persebaya Vs PSS Live Indosiar bisa disaksikan jam 15.15 WIB dan 18.15 WIB. Sedang Persib Vs Persikabo dimulai jam 20.45 WIB.

Ketiga laga Bali United vs Borneo FC, Persebaya Surabaya vs PSS Sleman dan Persib Bandung vs Persikabo 1973 semua bisa disaksikan via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming TV Online Vidio.

Link Live Streaming Bali Vs Borneo FC, Persebaya Vs PSS dan Persib Vs Persikabo di Jadwal Siaran Langsung Liga 1 bisa disediakan setelah artikel ini.

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Persib vs Persikabo di Liga 1 Live Indosiar, Da Silva & Marc Klok Main

Baca juga: Hasil Barito Putera vs PSM Makassar di Liga 1 2022, Skor 1-2 di Babak Pertama

Laga akan dibuka dengan Bali United akan berhadapan kontra Borneo FC pada laga lanjutan Liga Indonesia pekan ke 21.

Pertandingan melawan Pesut Etam akan digelar besi, Sabtu 29 Januari 2022 sore di Stadion Ngurah Rai Denpasar Bali.

Pelatih Bali United Stefano Cugurra Teco telah kembali ke Bali.

Sebelumnya, Teco terlihat di Gelora Trisakti Legian, pada official training Bali United jelang laga pekan ke - 21 Liga 1 Indonesia.

Teco akan kembali memimpin skuat Bali United hadapi pelatih baru Borneo FC Fachri Husaini.

Pelatih asal Brasil ini akan kembali berdiri di pinggir lapangan setelah absen sejak awal putaran kedua Liga 1 Indonesia 2021-2022 yang dimulai 5 Januari 2022 di Bali.