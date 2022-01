Jadwal Tinju Dunia Akhir Pekan Ini Ada Ilunga Makabu vs Thabiso Mchunu & Rene Cuarto Vs Pedro Tadura

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut jadwal tinju dunia akhir pekan ini menyuguhkan tiga pertandingan menarik yakni Ilunga Makabu vs Thabiso Mchunu, Rene Mark Cuarto vs Pedro Taduran dan Robson Conceicao vs Xavier Martinez Minggu (30/1/2022).

Jadwal tinju akhir pekan ini akan menampilkan dua di antaranya merupakan perebutan gelar juara dunia dan satu laga non-gelar.

Sorotan Jadwal Tinju Dunia akhir pekan tertuju pada partai tinju dunia Duel Ilunga Makabu vs Thabiso Mchunu dipentaskan dalam partai utama, di Warren, Ohio, Amerika Serikat, Minggu pagi WIB.

Inilah ringkasan jadwal tinju akhir pekan ini antara Ilunga Makabu vs Thabiso Mchunu.

Pemain kidal yang terampil Thabiso Mchunu akan menantang IIunga Makabu untuk memperebutkan gelar kelas penjelajah WBC di Packard Music Hall, Warren, Ohio.

Mchunu, yang diberi peringkat No. 4 oleh The Ring dengan berat 200 pound, menantikan untuk menghadapi saingan lamanya untuk kedua kalinya.

“Saya pikir ini kesempatan yang fantastis,” kata Mchunu (23-5, 13 KO) kepada The Ring. “[Saya] sangat senang [memiliki kesempatan] untuk membalas kekalahan saya dan menjadi juara dunia.” katanya diansir dari The Ring.

Petinju Afrika Selatan berusia 33 tahun itu kalah dari Makabu pada Mei 2015 tetapi merasa kali ini akan berbeda.

“Itu adalah pertarungan yang sulit,” kata Mchunu, yang menghabiskan sembilan hari di Mexico City, sambil menunggu konfirmasi visanya untuk memasuki Amerika. “Karena dia sangat mudah dipukul, saya mengejar KO dan menyulitkan diri saya sendiri.

“Saya harus disiplin sepanjang pertandingan. Jika saya menggunakan keterampilan tinju saya – saya tahu saya adalah petinju yang lebih baik yang dapat membawa saya ke kemenangan kali ini.”