Prodi PIPS FKIP ULM Raih Akreditasi Science and Technology Index (SINTA) 4 dari Kemendikbud

Foto bersama Program Studi Pendidikan IPS FKIP ULM usai kegiatan perayaan capaian akreditasi Science and Technology Index (SINTA) 4, dari Kemdikbud Ristek RI.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Program Studi (Prodi) Pendidikan IPS, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Lambung Mangkurat (ULM), mengadakan kegiatan syukuran.

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk apresiasi atas capaian akreditasi Science and Technology Index (SINTA) 4, dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbud-Ristek RI).

Sekaligus juga sebagai ungkapan syukur atas prestasi yang diraih dalam bidang akademik oleh Program Studi Pendidikan IPS FKIP ULM, yaitu Jurnal The Innovation of Social Studies Journal (ISSJ), meraih akreditasi SINTA 4 dari Kemdekbud-Ristek RI.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Koordinator Program Studi Pendidikan IPS, sekaligus guru Besar Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial Prof Datu CH Dr Ersis Warmansyah Abbas, BA, MPd, selaku editor in chief jurnal The Innovation of Social Studies Journal.

Pengelola Jurnal Program Studi Pendidikan IPS Muhammad Rezky Noor Handy, M Pd mengungkapkan pencapaian dalam bidang akademik ini, merupakan hasil kerja keras semua dosen dan staf dari Prodi IPS FKIP.

"Kedepan kami akan melakukan berbagai langkah untuk mempertahankan, dan terlebih lagi akan meningkatkan mutu dari terbitan berkala jurnal ilmiah ini," katanya, Sabtu (29/1/2022).

Selain itu Ia juga mengatakan jurnal ini didaftarkan untuk akreditasi pada pertengahan tahun 2021 kemarin.

Jurnal tersebut mendapatkan hasil penilaian akreditasi dari situs ARJUNA Kemdikbud RI, pada akhir bulan Januari 2022.

Selanjutnya, ia juga memaparkan langkah kedepan yang akan dilakukan, yaitu meningkatkan standarisasi dari penerimaan naskah-naskah jurnal, terutama dari ULM.

"Atau yang akan kami utamakan adalah naskah artikel jurnal, dari luar Universitas Lambung Mangkurat," jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa tim pengelola Jurnal Prodi Pendidikan IPS FKIP ULM, saat ini sedang mengejar indexing international, seperti DOAJ agar dapat menarik minat para penulis dari luar negeri.

Selain itu tahun ini dari Tim Pengelola jurnal Prodi Pendidikan IPS FKIP ULM juga sedang melakukan evaluasi, untuk mendaftarkan jurnal yang berikutnya pada penilaian akreditasi, yaitu The Kalimantan Social Studies Journal (KSSJ).

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Rahmadi)