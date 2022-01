Sebait Doa Verrell Bramasta Untuk Venna Melinda Yang Akan Menikah, 'Semoga Mama Bahagia'

BANJARMASINPOST.CO.ID- Verrell Bramasta tampaknya sudah merestui pernikahan sang ibu Venna Melinda dan Ferry Irawan.

Ini setelah Verrell Bramasta bertemu dengan Venna Melinda serta Ferry Irawan di Bali.

Pertemuan Verrell dan Venna Melinda ini sekaligus membantah bahwa pernikahan ini tak direstui Verrell.

Bahkan Verrell Bramasta pun memberikan sebaik doa untuk Venna Melinda.

Verrell juga mengunggah momen keluarga tersebut di akun Instagram-nya.

"As long as you're happy mom, I can only pray for you. Bismillah..

(Asal kamu bahagia ma, aku hanya bisa berdoa untukmu. Bismillah..)," tulis Verrell pada caption unggahannya.

Venna turut menuliskan komentarnya, love you kakak."

Selain itu Venna Melinda mengunggah kebersamaan dengan kedua anaknya, Verrell Bramasta dan Athalla Naufal.

Melalui akun Instagram pribadinya @vennamelindareal, ia mem-posting video kumpulan foto bersama anak-anak dan calon suaminya.

