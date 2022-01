VIDEO HEBOH BANGET Kasus Tabrakan 2 Orang Tewas di Tebet Disebut Playing Victim, Benarkah?

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Beberapa waktu lalu, Oktober 2021, seorang sopir taksi online mendadak viral dan menjadi pemberitaan karena aksi heroiknya yang menabrak jambret di Tebet, Jakarta Selatan.

Sopir taksi online mengejar dua pemotor yang disebut seorang jambret dan dia tabrak hingga kedua pelaku itu tewas setelah terjatuh dan terbentur tiang listrik. Lama tak terdengar, sebuah akun Twitter @imcutieaw mengunggah sebuah cuitan yang menjadi perbincangan netizen.

Akun itu menyebut bahwa berita yang menyebut sopir taksi online korban penjambretan merupakan playing victim atau seolah-olah jadi korban dari peristiwa itu.

Ia juga mengunggah sebuah potongan video berita stasiun tv yang mewartakan dua pemotor yang ditabrak oleh sopir taksi online tersebut bukan merupakan pelaku jambret.

Akun itu juga menyebutkan jika si sopir taksi online menuding dua orang pemotor itu sebagai pelaku jambret agar lolos dari jeratan hukum dan menarasikannya sebagai fitnah.

"Inget berita viral ini ga? 3 bulan yg lalu, ojol (car) menabrak dua orang jambret? You have to know the facts. Ternyata yg ditabrak si Eko ini bukan jambret!!! Yes, si Eko yg mengaku korban playing victim, dia fitnah si pengendara yg udah meninggal," demikian bunyi unggahan imcutieaw di Twitter, Jumat (28/1/2022).

Mengonfirmasi hal tersebut, Tribunnews.com menanyakan kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes E Zulpan.

Dia mengatakan, dalam kasus itu polisi telah melakukan penanganan kasus tersebut secara profesional dan transparan.

Kemudian, Zulpan menyebut pemotor yang ditabrak itu benar pelaku penjambretan.

Alasan yang menguatkan hal itu berdasarkan bukti telah dikantongi penyidik yang menguatkan tindakan jambret dari dua pemotor tersebut.