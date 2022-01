Intip Tempat Tinggal Ferry Irawan & Venna Melinda Usai Nikah Nanti, Rumah Baru Ibu Verrell Bramasta

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis senior Venna Melinda diketahui akan segera menikah dengan Ferry Irawan. Bahkan, Verrell Bramasta memberi sinyal merestui.



Hal tersebut diketahui melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @bramastavrl, baru-baru ini.



Pada unggahan tersebut tampak Verrell Bramasta ketika bersama dengan Venna Melinda, Ferry Irawan dan juga sang adik, Athalla Naufal.

Dalam keterangan unggahan tersebut, Verrell tampaknya sudah merestui sang ibunda dan Ferry Irawan untuk menikah.

Verrel kemudian menuliskan pesan menyentuh dalam caption yang diunggahnya.

Pria 25 tahun itu menyatakan bahwa dirinya hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk kebahagiaan sang ibunda.

"As long as you're happy mom, I can only pray for you. Bismillah," tulis Verrell melalui akun Instagram @bramastavrl.



Melalui unggahannya tersebut nampak dikomentari langsung oleh sang ibunda.



"Love you kakak," tulis Venna melalui akun Instagram @vennamelindareal.



Selain itu, banyak pula para netizen yang turut mendoakan agar Venna Melinda bahagia ketika menikah dengan Ferry Irawan.

Seperti telah diketahui sebelumnya beredar kabar bahwa Verrel tidak merestui pernikahan Venna Melinda dan Ferry Irawan.



Namun, kabar tersebut langsung dibantah oleh Venna dan mengatakan alasan sang anak tak kunjung merestui pernikahannya dengan Ferry Irawan hanya karena masalah teknis saja.

Nah, di tengah persiapan pernikahan, Venna Melinda rupanya juga sibuk merenovasi rumah impiannya.

Rumah lama Venna Melinda tersebut didesain ulang hingga terkesan lebih mewah dari sebelumnya.

Dilansir dari Tribun Style, rumah tersebut sebenarnya pernah ditinggalinya selama sekitar tujuh tahun, saat anaknya, Verrel Bramasta, masih kecil.

Lama tak ditinggali, Venna Melinda memutuskan merenovasi rumahnya agar bisa ditempati bersama Ferry Irawan.

Melalui video yang diunggah di kanal YouTube Venna Melinda Channel, ia membeberkan proses renovasi rumah itu.

Pada video tersebut, ditampilkan desain rumah baru Venna Melinda, dan sepertinya bakal lebih mewah dari sebelumnya.

